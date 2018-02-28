Жук: документ ЕС необходим, хотя не содержит в себе ничего нового

В понедельник, 26 февраля, Совет ЕС по иностранным делам утвердил "Выводы о взаимоотношениях с Молдовой". В итоговом документе молдавские власти критикуются за изменение электоральной системы, "избирательную" юстицию и закон о российской пропаганде. Вместе с тем, отмечен прогресс в переговорах по Приднестровью, а принятие плана действий по укреплению межэтнических отношений, признано позитивным и удачным.

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Насколько своевременен и адекватен принятый документ?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Этот документ был необходим, потому что, во-первых, он содержит некоторые положительные результаты правления нынешней власти, они касаются результатов на макроэкономическом уровне. А во-вторых он указывает на недостатки, в том числе на самый важный — изменение электоральной системы", — сказал политолог.