Смолин: у Молдовы нет возможности войти в ЕС

Политолог рассматривает вероятность вхождения Молдовы в Европейский Союз и говорит о его дальнейшей судьбе.

Геополитическое разделение в Молдове не исчезает, часть населения и политиков смотрит на Восток, а часть на Запад. При этом, некоторые социологические опросы демонстрируют рост евроскептицизма у граждан Молдовы. Будущее ЕС под большим вопросом, говорит в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Я считаю, что расширение ЕС в ближайшее десятилетие невозможно, скорее за это время мы увидим процесс распада Европейского Союза. Плюс к этому внутри ЕС назревает жесткий подход к национальному суверенитету. Брюссельские демократы все настойчивее требуют у национальных правительств отдать свой суверенитет Брюсселю", — сказал Смолин.

Шансы Молдовы войти в ЕС стремятся к нулю, утверждает собеседник.

"У Молдовы, как у самостоятельного государства, нет никакой возможности войти в современный Евросоюз, тем более внутри страны есть огромная проблема — Приднестровье. Да и гагаузы, как я понимаю, не стремятся массово войти в Европейский Союз", — резюмировал эксперт.