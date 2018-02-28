Эксперт: НАТО укрепляется в Арктике

Если раньше в Арктике соперничали в основном государства, которые так или иначе претендуют на арктические районы, то теперь в регионе пытается укрепиться военно-политический блок НАТО, утверждает эксперт РИСИ Анна Виловатых.

"Генсек НАТО заявил о намерениях создать командование по Атлантике, а после не так давно прошедших военных учений в Норвегии, направленных прежде всего на защиту интересов блока в регионе, Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уже присутствует в Арктике, ведь половина Норвегии — это арктические территории", — отметила эксперт.

НАТО давно проявляет притязания на территории, где уже существенно присутствует Россия, продолжает Виловатых.

"Понятно, что основная цель НАТО — противостояние Российской Федерации, но вхождение в этот регион альянса влечет за собой большую военно-политическую напряженность и недовольство арктических государств и всего мирового сообщества", — резюмировала Виловатых.