Баранец: как Россия мешает США доминировать

В докладе комитету палаты представителей по Вооруженным силам США, глава американского Центрального командования генерал Джозеф Вотел заявил: "Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке".

Россия не отступит: будет ли нанесен удар по войскам США в Сирии>>>

В документе самыми большими угрозами для США называются Иран, Россия и Китай, причем последние, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции США.

"Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", — говорится в докладе.

Как именно Россия мешает США доминировать, что имеет в виду американский генерал. Свое мнение в эфире радио Sputnik высказывает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец.