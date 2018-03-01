Чуря: зачем Додон едет в Америку

Игорь Додон планирует в начале июля совершить рабочий визит в Соединённые Штаты Америки по приглашению Президентa Всемирного Конгресса Семей Брайана Брауна. Уже состоялась встреча молдавского президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Джеймсом Петтитом, на которой политики обсудили детали предстоящего визита.

Политолог Корнелиу Чуря предположил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, зачем Игорь Додон едет в США.

"Я думаю, что американцам хорошо известны взгляды молдавского президента, поэтому им интересно познакомиться с ним поближе и понять его. Я предполагаю, что визит будет не на самом высшем уровне, поэтому скорее всего это просто предлог, чтобы Игорь Додон к ним все-таки прилетел", — заявил политолог.

По словам собеседника, данная встреча будет выгодна обеим сторонам.

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"Я думаю, что само поведение президента неоднозначно, поэтому американцам хочется узнать, как он будет действовать дальше. Мы четко видим его пророссийскую направленность, но в тоже время, он не позиционирует себя как антизападный политик, так вот американцам интересно узнать насколько это правда. Ну, и, конечно же, самому Додону стоит поехать, так как у него очень мало визитов в западном направлении, и необходимо дать понять, что его принимают во всех странах"

Молдавский президент также подтвердил свою позицию, что Молдова должна поддерживать диалог и развивать двусторонние отношения, как с Востоком, так и с Западом.