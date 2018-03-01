Грамма: каждый третий врач в Молдове готовится покинуть страну

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма.

Дефицит рабочих кадров в различных областях в Молдове растет с каждым годом. Наиболее ощутимо это в сфере здравоохранения. Все меньше врачей хотят работать в медицинских учреждениях страны. Так, согласно статистике, в 2016 году на 10 000 жителей республики приходилось около 30 врачей.

Доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что сейчас эта тенденция только ухудшается.

"В нашей стране есть районы, где число медицинских работников не доходит даже до 50% от нужного количества. Нехватка врачей просто катастрофическая, и особенно это наблюдается в сельской местности", — заявила Родика Грамма.

По словам собеседницы, каждый третий врач в республике готовится покинуть страну.

"Наблюдается серьезный отток кадров. Практически каждый третий врач готовит свои документы, чтобы уехать. Та же Румыния предлагает зарплату до 3 000 евро в месяц, в то время как в Молдове медики получают до 5 000 леев", — подчеркнула врач.

Эксперт также отметила, что больше всего в Молдове не хватает семейных врачей, кардиологов, анестезиологов и врачей узкого профиля.