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Владимир Джабаров
© Sputnik/ Владимир Федоренко

Эксперт: послание Владимира Путина "охладит" пыл западных партнеров

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Первый замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление президента РФ Владимира Путина о новых российских военных разработках.

Глава России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании нового ракетного оружия, которое, по словам президента, сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы. Оно будет практически неуязвимым. Скорость будет гиперзвуковой.

"Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют", — сообщил Владимир Путин.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik высказал свои  предположения о том, как воспримут данное послание за рубежом. 

"Мне кажется, это охладит пыл некоторых наших западных партнеров, которые сделали ставку на решение вопросов силовым методом: продвигаясь к нашим границам и наращивая объемы вооружений. Президент показал, что этот путь для взаимоотношений с Россией — абсолютно бесперспективный. Потому что нас этим не запугать, и лучше решать все проблемы за столом переговоров — мы всегда открыты для этого. Президент несколько раз отметил, что нападать мы ни на кого не собираемся. При этом нужно, чтобы наши недруги знали: Российская Федерация всегда готова отразить удар", — заключил эксперт.

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Теги:
ракетные системы, Президент РФ Владимир Путин, оружие, безопасность, Владимир Джабаров, Россия, Политика



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