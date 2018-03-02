Косован: число квартирных краж в Молдове продолжает расти

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован.

Более 35 000 преступлений было зафиксировано в Молдове в 2017 году, что на 15% меньше, чем в 2016. Согласно статистике, на 10 тысяч жителей столицы приходится 136 правонарушений.

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Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что более 50% от общего числа правонарушений составляют имущественные преступления и квартирные кражи.

"За последние 10 лет число квартирных краж неуклонно продолжает расти. В 2009 году был большой спад по этим показателям, однако после того периода и до настоящего момента, количество квартирных краж увеличилось в разы", — отметил Геннадий Косован.

Собеседник также обозначил причины роста числа преступлений.

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"То, что так увеличилось число краж, несомненно, связано с постоянно растущей нищетой и безработицей, наркоманией среди молодежи. Все это играет немаловажную роль", — подчеркнул эксперт.