Кушниренко: на заседании совета СНГ будут приняты важные решения

Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко рассказал о том, какие базовые решения будут приняты на экономическом форуме Содружества.

Второго марта в Москве проходит 77-е заседание Экономического совета СНГ, в котором принимают участие вице-премьеры и министры стран-участниц Содружества.

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О важных решениях, которые будут приняты в рамках данного экономического форума, в эфире радио Sputnik рассказал директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

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По его словам, уже который год минимизируется количество вопросов, и на повестке на этот раз — лишь девять, в трех блоках.

"Первый — это вопрос о ходе переговоров по подписанию соглашения свободной торговли услугами стран Содружества. Есть прогресс, хотя за шесть лет можно было бы сделать больше. Вице-премьеры стран СНГ будут принимать решение о том, как действовать дальше", — отметил Кушниренко.

По словам эксперта, в рамках заседания также будут обсуждены вопросы, касающиеся формирования рынка интеллектуальной собственности, и, связанные с развитием передовых инновационных технологий в области энергетики.