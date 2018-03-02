Эксперт: Восточная Европа демонстрирует двуличие

Восточноевропейские государства играют в интересах Западной Европы и США, которые пытаются окончательно вытеснить Российскую федерацию из европейского пространства. Такого мнения придерживается эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"У большинства стран Восточной Европы, за исключением Польши и Литвы с ярко выраженной антироссийской позицией, отношение к нашей стране весьма двойственное. Например, с точки зрения Болгарии, Западные Балканы нужно как можно скорее интегрировать, потому что там усиливается влияние России, Китая и Турции. ЕС должен занять это пространство и вытеснить их", — сказала политолог.

По мнению Петровской, отношение к России — это некий маркер, который говорит о том, ведет ли страна независимую политику. И с этой точки зрения даже президента Венгрии сложно назвать симпатизирующим России.

"Венгрия отличается своей эклектичной политикой по отношению к нам. Премьер-министр Орбан тепло отзывается о президенте Путине, но при этом заявляет о венгерской мечте: освободиться от зависимости от российских энергоресурсов. Также резко негативную позицию власти Венгрии демонстрируют, когда речь заходит о прошлых советско-венгерских отношениях", — резюмировала эксперт.