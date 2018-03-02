19:34 02 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-7°C
Прямой эфир
Поиск
Оксана Петровская
© Sputnik

Эксперт: Восточная Европа демонстрирует двуличие

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
7810

Политолог Оксана Петровская рассуждает о том, в чьих интересах ведется политика "младоевропейцев".

Восточноевропейские государства играют в интересах Западной Европы и США, которые пытаются окончательно вытеснить Российскую федерацию из европейского пространства. Такого мнения придерживается эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"У большинства стран Восточной Европы, за исключением Польши и Литвы с ярко выраженной антироссийской позицией, отношение к нашей стране весьма двойственное. Например, с точки зрения Болгарии, Западные Балканы нужно как можно скорее интегрировать, потому что там усиливается влияние России, Китая и Турции. ЕС должен занять это пространство и вытеснить их", — сказала политолог.

По мнению Петровской, отношение к России — это некий маркер, который говорит о том, ведет ли страна независимую политику. И с этой точки зрения даже президента Венгрии сложно назвать симпатизирующим России.

"Венгрия отличается своей эклектичной политикой по отношению к нам. Премьер-министр Орбан тепло отзывается о президенте Путине, но при этом заявляет о венгерской мечте: освободиться от зависимости от российских энергоресурсов. Также резко негативную позицию власти Венгрии демонстрируют, когда речь заходит о прошлых советско-венгерских отношениях", — резюмировала эксперт.

Теги:
вытеснение, зависимость, РИСИ, Петровская, Путин, Орбан, Западная Европа, Восточная Европа, США, Россия



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Грузовик оказавшийся в снегу в Колеби, Великобритания
Европу завалило снегом
Видеофакт: хоровод снегоуборочной техники на площади
Одесские приколы: "хоровод" снегоуборочной техники на площади
Что делать при обморожении
Важные правила: что делать при обморожении

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться