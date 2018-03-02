Эксперт: Путин доказал всем, что Россия "в хорошей форме"

Глава России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию заявил о создании нового ракетного оружия, которое, по словам президента, будет практически неуязвимым и сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт в ходе очередного брифинга заявила, что Пентагон не удивлен речью Путина. Также она подчеркнула, что американский народ может быть уверен, что США полностью готовы к любым новым видам вооружения РФ. Тем временем, госдепартамент Америки заявил, что с ядерными силами Соединенных Штатов никто не сравнится.

Реакцию США на выступление президента Российской Федерации в эфире радио Sputnik прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

"Такую реакцию стоило ожидать. А послание, с которым выступил Владимир Путин, было направлено не на то, чтобы задеть США или какую-нибудь другую страну, оно было нацелено на то, чтобы показать, что Россия находится "в хорошей форме", находится на высоком уровне технологического развития. И, как мне кажется, в послании была косвенная подсказка американцам, что не надо навязывать нам новую гонку вооружений. Потому что мы в состоянии эту гонку выдержать — это первое. И второе — сама эта гонка бесперспективна, а что касается нашей страны, то она чувствует себя уверенно, настроена на развитие и хотела бы делать это в мирных целях", — заключил Владимир Оленченко.