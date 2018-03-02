Берзан: газовый спор между Россией и Украиной может коснуться Молдовы

В случае расторжения "Газпромом" контракта с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, Молдова может оказаться в непростой ситуации, поскольку не обладает полноценными альтернативными источниками.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил заместитель директора Института энергетики Академии наук Молдовы Владимир Берзан.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Чем обернется для Молдовы газовый спор России и Украины

О том, что "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" ранее заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

На решение поставщика голубого топлива отреагировал Президент Молдовы Игорь Додон, который подчеркнул, что разрыв контракта на транзит газа грозит очень серьезными проблемами для нашей страны.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, в сложившейся ситуации необходимо четко понимать о чем именно идет речь: прекращении поставок газа на Украину или остановке его транзита.

"Есть два объектива: поставка газа на Украину и транзит газа через Украину. Если речь идет о поставке — нас это не касается, но если о транзите, то это нас коснется напрямую. Мы можем оказаться под определенной угрозой из-за этого", — сказал собеседник.

По его словам, на сегодняшний день у Молдовы нет альтернативных источников, которые могли бы полностью заменить транзит через Украину. На газопровод Яссы-Унгены-Кишинев в ближайшее время рассчитывать не стоит, не все ясно и с возможностью использования украинских газохранилищ.

"Есть один обходной вариант. Если сохранилась компрессорная станция, мы могли бы воспользоваться газом из газохранилища в Богородчень. В 2009 году мы воспользовались этой возможностью. Но надо отметить, что это газохранилище небольшое", — заключил эксперт.