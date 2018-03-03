Тренер: занятия спортом на стероидах делают мужчин стерильными

Профессиональный тренер Роман Билецкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, к чему приводят мужчин тренировки с употреблением анаболических стероидов, свободно продающихся на черном рынке.

Стремление к идеальной фигуре и избавлению от лишнего веса давно стали стилем жизни тысяч мужчин и женщин по всему миру. Физические нагрузки и правильное питание плотно вытеснили из жизни большинства людей увлечение вредными привычками, давно отброшенными на социальную обочину. И если умеренные занятия спортом, что называется, "без химии" являются полезными и нужными каждому человеку, то применение анаболиков, преимущественно инъекционного тестостерона, вызывает массу вопросов.

Продавцы таких препаратов, которые ранее применялись исключительно в медицинских целях, как правило, предлагают покупателю таких сомнительных ампул лишь внешнюю картинку — стальные мышцы, идеальные формы, небывалую выносливость.

В последнее время на черном рынке республики наметился целый шквал предложений по продаже анаболических стероидов молдавского, индийского и польского производства.

Однако за, казалось бы, "безобидным" употреблением анаболиков скрывается целый ряд тяжелых побочных эффектов, которые перевешивают в разы идеальный торс и стальные мышцы. Особенно опасно подсаживаться на такую инъекционную иглу мужчинам в репродуктивном возрасте.

О том, к каким тяжелым последствиям для мужского здоровья ведет применение анаболических стероидов в спорте, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер одного из фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий.