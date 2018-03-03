Цагарели: до 20 марта произойдут важные события

Астролог Михаил Цагарели рассказал о том, как будут влиять на стечение обстоятельств планеты Солнечной системы, которые сосредоточились в знаке Рыб.

В гороскоп нет-нет, да и заглядывают даже завзятые скептики. Многие живут, не полагаясь на случай и звезды, однако, чтобы быть во всеоружии, все же предпочитают ознакомиться с астрологическим прогнозом.

О том, что сулят небесные тела землянам в марте, рассказал астролог Михаил Цагарели.

"Вплоть до 20 марта ожидается соединение Солнца с динамичным "разумным" Меркурием. А это означает, что нужно наметить четкие цели и пути к их достижению. Иначе из-за негативного аспекта Марса к Нептуну люди рискуют стать пешками в чужой игре или вовсе оказаться жертвами обмана. Избегайте сомнительных авантюр и спорных сделок", — сказал Цагарели.

Он отметил, что о деньгах беспокоиться в этот период не стоит, но обращаться с ними нужно с умом. Астролог подчеркнул, что в этот период можно влюбиться всерьез и надолго. Со здоровьем проблем не будет, а у многих наконец появится шанс проявить свои профессиональные навыки и устроить карьеру.