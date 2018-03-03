Пак: такие публикации в соцсетях – наиболее интересны

Блоги давно стали стилем жизни, как людей знаменитых, так и не очень. Однако и те, и другие хотят быть максимально интересными для предполагаемой аудитории, стараются приукрасить себя и свою жизнь, из-за чего посты в соцсетях становятся излишне "выхолощенными".

О том, почему лучше быть максимально открытым в своих публикациях и не придавать своему образу излишнего пафоса для Sputnik Кыргызстан рассказал предприниматель Борис Пак.

"Почему люди, которые на вас подписаны, читают вас? Это боты или ваши друзья и знакомые? Чем именно ваша страничка интересна людям? Если вы будете это знать, то станете ориентироваться именно на такие посты. Привлечение лидеров мнений — это дополнительный поток. Но оно ничего особого не даст, если у вас страница скучная. Очень много людей доводят каждую фотографию до идеала, но там нет человека. Намного интереснее посмотреть пост, пусть и с грамматическими ошибками под корявой фотографией, но написанный "от души", — заявил Борис Пак.