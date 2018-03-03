Эксперт: машина Маска угрожает Марсу

Эксперименты компании SpaceX могут угрожать биологической жизни на других планетах

Ученые из американского Университета Пердью озвучили тревожную информацию: автомобиль Tesla Rodster, запущенный в космос компанией SpaceX, может занести на Марс земные бактерии, которые окажутся угрозой для местной биологической жизни, нарушат баланс или полностью ее уничтожат. При условии, что на Марсе существует жизнь.

Специалисты НАСА осознают опасность земных бактерий, поэтому космические аппараты, отправляемые к Луне или Марсу, проходят обработку и доводятся до стерильного состояния. Однако Tesla такую подготовку не прошла, утверждают ученые, машина была, что называется "немытой".

Насколько опасения американских ученых оправданы? Об этом в эфире радио Sputnik говорит доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов.