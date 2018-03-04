Муравский: кто в Молдове защитит пузатых полицейских от преступников

Ранее, Александр Жиздан объявил, что в мае 2018 года все сотрудники внутренних дел, занимающие ответственные должности, должны будут пройти четыре физических теста, а те, кто не справится с экзаменом, могут потерять свою должность и место работы.

По планам главы силового ведомства, после ответственных лиц придет черед всех полицейских, которые трудятся в системе МВД.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава МВД выдвинул ультиматум всем полицейским

Как отметил бывший вице-министр МВД Борис Муравский, инициатива министра внутренних дел не является его изобретением, а забытой практикой, которую давно надо было возродить.

"В свое время такие зачеты сдавались практически регулярно, минимум раз в полгода, и все знали, что от этого зависит, будет ли он дальше служить или нет. Это очень правильная мера, ведь на некоторых полицейских неприятно смотреть. Но плохо, что это проводится компанейски. Это надо делать регулярно", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Бывший заместитель министра внутренних дел добавил, что полицейским приходится сталкиваться с разными ситуациями, которые зачастую требуют от них хорошей физической формы. Для поддержания ее в норме у правоохранителей есть все условия: для этого были построены стадион "Динамо", бассейн, стрельбище.

"Они должны быть в состоянии защитить гражданина, а не только себя. На некоторых смотришь и думаешь: "А как он будет защищать даже себя?" Мы эти вещи недопонимаем, мы о них забываем. А это мелочи, из которых состоят крупные дела", — добавил специалист.

По мнению ветерана МВД, результаты готовящегося тестирования могут привести к интересным выводам. Они покажут не только уровень физической подготовки сотрудников МВД, но и степень ответственности руководства ведомства за последние десять лет.