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Ионицэ: население Молдовы заплатило лишний миллиард за газ

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Из-за сохранения неоправданно высокого тарифа на газ потребители голубого топлива переплатили около миллиарда леев, утверждает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

В последние годы конъюнктура рынка первичных энергоресурсов благоприятствовала молдавскому потребителю. После роста стоимости нефти в 2011-2014 годах до 110 долларов за баррель, в 2015-м последовало ее стремительное падение до 50 долларов, которое продолжилось и в 2016-м. 

Газовая плита
CC0 / pixabay
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По словам экономиста Вячеслава Ионицэ, этот неприятный для нефтяников факт спровоцировал снижение стоимости других энергоресурсов: газа, электроэнергии, бензина, дизельного топлива, тепловой энергии. По его подсчетам, в связи с падением стоимости нефти на мировом рынке, Молдова сэкономила на импорте энергоресурсов сотни миллионов долларов.

"Мы сэкономили на импорте энергоресурсов полтора миллиарда долларов. Сюда входит и электричество, и тепло, и нефтепродукты. Потому что раньше в год мы импортировали всех энергоресурсов на 1,2 миллиарда долларов, а сейчас только на 700 миллионов", — отметил он.

Почему это никак не отразилось на потребителях? По утверждению эксперта, это произошло по нескольким причинам.

"В 2016 году НАРЭ приняло тариф на газ, исходя из того, что стоимость его импорта составляет чуть более 200 долларов за 1000 кубометров. Но потом нефть снизилась еще больше, подешевел и газ. В тарифе написали людям, что газ стоит 200 долларов, но каждый квартал "Газпром" продавал нам газ дешевле, дешевле и дешевле, пока не цена не достигла 170 долларов", — отметил собеседник.

Во-вторых, эксперт подчеркнул, что в тарифе на газ был заложен курс доллара на уровне 21 лея. Однако с 2017 года "американец" стал падать, но тариф так и не был пересмотрен.

"Если еще до декабря 2016 года валютный курс был близок к 21, то в прошлом году произошло ослабление доллара. Мы дошли до того, что реальный курс доллара меньше 17 леев, закупка газа меньше 200 долларов. Получается, что только в этот зимний сезон люди переплатят за газ больше миллиарда леев", — заключил экономист.

 

 

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Теги:
углеводороды, НАРЭ, Газпром, тарифы, газ, Вячеслав Ионицэ



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