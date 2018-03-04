Змурчук: в производстве пива могут применяться химические вещества

Пивоваренные компании могут использовать химические добавки при производстве популярного напитка. Пивовар Кирилл Змурчук, специализирующийся на варении крафтового пива, подтвердил, что этим могут грешить производители напитка, изготавливаемого в промышленных масштабах.
"Это вопрос на откуп каждой конкретной пивоварни. Но такие добавки и ингредиенты, действительно, есть. Это целый спектр химических соединений, которые используются для разных целей", — отметил пивовар.
Одна из целей — ускорить процесс производства пива. Для этого используются так называемые турбо-дрожжи, которые значительно сокращают период сбраживания напитка, увеличивая объемы производства и прибыли, соответственно.
"Стандартный цикл сбраживания длится 7-10 дней. Но есть так называемые турбо-дрожжи, которые достигают этого результата за двое суток", — добавил собеседник.
Конечно, от этого значительно страдает качество пива, которое приобретает резкий вкус алкоголя. Но в этой ситуации на помощь нетерпеливым производителям вновь приходит химия. Как утверждает пивовар, неприятный аромат просто маскируется ароматизаторами.