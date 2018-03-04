DoReDoS: Киркоров пригласил репетитора, чтобы мы правильно пели по-английски

Солистка группы "DoReDoS" Марина Джундиет рассказала о неизвестных подробностях подготовки песни "My lucky day", с которой ребята выступят на "Евровидении – 2018".

Эта композиция принесла удачу музыкальному коллективу во время национального отбора на популярный песенный конкурс. Песню "My lucky day" написали поэт Джон Баллард и народный артист России Филипп Киркоров, который также стал продюсером молдавской группы на "Евровидении".

По признанию Марины Джундиет, песню ребята записали в Москве. Поскольку не все солисты группы владеют английским языком в совершенстве, много времени и сил пришлось отдать, чтобы добиться правильного произношения слов, а также избавиться от акцента.

"Над нашим английским работал специальный человек, которого Филипп Бедросович (Киркоров — прим.ред.) пригласил из Европы. Он работал именно над песенным английским. Мы не столько отрабатывали песню с музыкальной точки зрения, сколько работали над правильным произношением, записывая, иногда по многу раз, одну и ту же строку. Он нас научил правильно произносить каждую букву и каждый специфический английский звук", — рассказала певица.

О том, как солистов группы "DoReDoS"готовят к "Евровидению-2018", Марина Джундиет рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.