Козин: "гибридная угроза" от России – старая "страшилка" НАТО

Люди, которые придумали сценарии учений против "гибридных угроз", должны проверить свое душевное здоровье, считает российский эксперт Владимир Козин.

В Литве прошли масштабные учения против "гибридных угроз".

Эти учения — своего рода подготовка к противодействию угрозам, которые якобы исходят от России. В них участвовали не только военные, но также представители полиции и важных стратегических государственных объектов.

В интервью Sputnik Литва профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал, что подобные учения проводятся под воздействием запугивания со стороны Североатлантического альянса.

"Чем больше я слышу о подобных сценариях, о вовлечении в такие учения огромного числа людей, средств связи, коммуникаций, транспорта, тем больше у меня возникает убеждение, что натовские союзники настолько запугали все остальные страны — члены НАТО разными гибридными и прочими войнами, агрессиями в течение 24 часов. Им надо просто всем прекратить работу и заниматься только рытьем окопов, созданием блиндажей, сушить сухари, делать запасы воды и так далее", — заявил Козин.