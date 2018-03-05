Манастырлы: молдавские власти привыкли игнорировать критику европейцев

В понедельник, 26 февраля Совет ЕС по иностранным делам утвердил выводы о взаимоотношениях с Молдовой. В документе подверглись критике изменения электоральной системы, "избирательная" юстиция, а также закон о российской пропаганде.

Вслед за этим последовало заявление европейского посла в Молдове Петера Михалко о том, что запрет аналитических и новостных передач из России не соответствует евростандартам.

Заявления европейских партнеров в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал политолог Сергей Манастырлы.

"Я считаю, что данный законопроект был недоработан, и его принятие только ухудшило ситуацию в стране в области свободы слова. И то, что это заметили иностранные дипломаты лишь подтверждает этот факт", — отметил политолог.

Собеседник также рассказал о том, как в Молдове воспринимают критику европейцев.

"Я не думаю, что после этих заявлений сразу же последуют какие-то ответные меры в виде отмены этого закона. Правящее большинство в Молдове продемонстрировало способность сотрудничать с зарубежными партнерами, игнорируя какую-либо критику с их стороны, поэтому ни в коем случае не стоит ожидать, что закон будет пересмотрен", — заключил Сергей Манастырлы.