Парликов: "Газпром" не оставит европейских потребителей без газа

Эксперт в области энергетики, бывший руководитель НАРЭ Виктор Парликов уверен, что "Газпром" не откажется от своих обязательств по поставке газа европейским потребителям.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что предприятие вынуждено немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

© Sputnik/ Igor Zarembo "Газпром" не дает Европе замерзнуть

Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, решение "Газпрома" не представляет угрозу энергетической безопасности Молдовы.

Пока не будут созданы обходные маршруты доставки голубого топлива в Европу, "Газпром" будет продолжать транзит через Украину.

В качестве альтернативы рассматривается новый газопровод "Турецкий поток", одна из веток которого предназначена для Турции, вторая — для потребителей Юго-Восточной Европы.

"До тех пор, пока Газпром не закончит строительство альтернативных путей доставки газа потребителям, договор с украинским транзитером расторгнут не будет. Довести ветку до Турции — это один вопрос, но нужно обеспечить техническую возможность поставки газа другим странам. То есть с Турции надо обеспечить реверсом поставку в Болгарию, из Болгарии в Македонию. Македонцы, например, других источников газа не имеют. Не может же "Газпром" оставить потребителей без газа и не выполнить своих обязательств", — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что Молдове не надо впадать в панику. Пока "Газпром" не запустит "Турецкий поток" (по планам 2019 год), голубое топливо исправно будет поступать в нашу республику через соседнюю Украину.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, доля российского газа на европейском рынке сегодня имеет исторические самые высокие показатели: 34,7%, европейского газового рынка — это голубое топливо, поставляемое "Газпромом".