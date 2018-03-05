Грамма: обвинять врачей в халатности почему-то стало модным

Нередки случаи, когда пользователи социальных сетей публикуют на своих страницах гневные тирады, обвиняя врачей в халатности или плохом обращении с пациентами.

Однако не всегда причиной не высококачественного обслуживания является человеческий фактор. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразила доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма.

"У нас катастрофически падает имидж профессии. Многие из нынешних врачей работают не в самых лучших условиях, но при этом они действительно спасают жизни. Конечно, есть и случаи некомпетентности и халатности, как и в любой другой профессии", — заявила Родика Грамма.

По словам собеседницы, профессия теряет свой престиж, в частности из-за того, что все больше обвинений стало поступать в адрес медицинских работников.

"Наверное стало модным обвинять врачей в халатности, обсуждать и оскорблять в социальных сетях. Но они не задумываются, что проблема чаще заключается не в самих врачах, а в системе, в том, что нет достойных условий для работы", — подчеркнула Родика Грамма.