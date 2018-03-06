Косован: почти половина преступлений в Молдове совершается в столице

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован.

Согласно данным Министерства внутренних дел, число преступлений, совершенных в Молдове в 2017 году, оказалось на 15% меньше, чем за позапрошлый год. Самый высокий уровень преступности по-прежнему фиксируется в городских районах, в особенности в муниципиях Кишинев и Бельцы.

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Экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован заявил в эфире радиостудии Sputnik о том, что почти половина всех, совершенных в Молдове преступлений, были зарегистрированы в столице.

"Если брать статистику в общем, то, конечно, уровень преступности в городах выше. Только в Кишиневе было зафиксировано около 40% от общего числа преступлений. Но, если рассматривать такие преступления, как изнасилования и кража скота, то они происходят чаще в сельской местности, а квартирные кражи, в основном, в городах", — отметил Геннадий Косован.

По словам собеседника, несмотря на данные статистики, нельзя однозначно сказать, что уровень преступности в городах выше, чем в селах.

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"Как правило, рост преступности везде одинаковый. К примеру, квартирные кражи, которые чаще всего случаются в городах совершаются сельскими жителями. Поэтому, если число преступлений увеличивается, то и в городах, и в селах примерно одинаково", — отметил Геннадий Косован.