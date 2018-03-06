Критик: только такой фильм действительно достоин "Оскара"

Американская киноакадемия признала фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии лучшим, и удостоила его главной премии "Оскар". Более того, картина получила награды за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

Кинокритик Александр Павлов заявил в эфире радиостудии Sputnik, что победа фильма "Форма воды" не стала ни для кого сюрпризом, тем более для самого режиссера.

"Это не было секретом: все были уверены, что "Форма воды" получит-таки свою заслуженную награду. Этот фильм, как это ни удивительно, под каким бы соусом его не подавали, но он супер-политкорректный, там все это проговаривается на раз", — отметил эксперт.

Александр Павлов подчеркнул, что данный фильм мексиканский режиссер снимал специально "под награду".

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"Гильермо дель Торо может снимать без оглядки на общественное мнение или мнение тех, кто дает призы. Но вот этот фильм он снимал все-таки "под награду", это сто процентов. Если посмотреть его предыдущую картину, "Тихоокеанский рубеж", про то, как большие роботы дерутся с большими монстрами — как вы думаете, есть ли у такого фильма шанс получить хоть какую-нибудь награду? Как развлечение тот фильм был великим. Но, значит, есть место великому, и есть место "фильму под награду"", — заключил кинокритик.