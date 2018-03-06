Лебединский: население не будет платить за воду, которую не потребило

Ранее Парламент внес поправки в Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации. О том, что они предусматривают, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова автор законопроекта депутат Адриан Лебединский.

"Он дает право каждому человеку подать заявление и заключить прямой договор, такой же, как на поставку газа или электроэнергии. По данным "Apa-Canal Кишинэу", 3% жителей столицы не установили счетчики. Обычно прописано в квартире по одному человеку, фактически живут там четыре — пять человек, используют воду как пять человек, а их перерасход оплачивают пенсионеры и другие добросовестные потребители воды", — сказал собеседник.

По его словам, разница в показаниях общедомовых и внутриквартирных счетчиков, которая компенсируется за счет потребителей, также возникает из-за неправильной установки приборов учета. А это приводит к 10-15% потерь.

Как уверяет депутат, новый закон не предусматривает обязательную замену водомеров в случае подписания контракта с "Apa-Canal Кишинэу".

"Пока у вас есть сертификат метрологии, если он у вас годен еще на год, то вы будете пользоваться этим счетчиком еще год. Если через год метрология покажет, что этот счетчик непригоден, тогда он будет заменен. Водомеры придется заменить в течение пяти лет", — отметил Адриан Лебединский.

Депутат подчеркнул, что закон предусматривает обоюдное право поставщика и потребителя требовать заключения контракта. Собеседник также утверждает, что внедрение решения парламента не приведет к повышению тарифа.

"В законе предусмотрен тариф на подключение, который может увеличить тариф на воду максимум на 1 бан. Это расчеты, которые были сделаны "Apa-Canal Кишинэу" и НАРЭ", — заключил он.

Ранее на поправки, внесенные парламентом в Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации, отреагировала глава "Apa-Canal Кишинэу" Вероника Херца.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова она заявила, что новое законодательство, принятое без учета позиции предприятия, не может быть применено, поскольку поправки требуют, чтобы горожане отремонтировали водопроводы в домах и поменяли счетчики.

В этой связи, руководитель предприятия-поставщика намерена обратиться в НАРЭ с требованием принять отдельный тариф, который бы учитывал расходы, необходимые на выполнение этих условий.