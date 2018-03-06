Пилот: упавший в Сирии АН-26 не долетел до базы всего 600 метров

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, что могло стать причиной авиакатастрофы: об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал пилот гражданской авиации Олег Башмаков.

По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

© Sputnik/ Vitaly Ankov В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолёт: 32 погибших

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны России изучит все возможные версии произошедшего, также проверку начала Главная военная прокуратура РФ.

Многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для транспортировки грузов на малые и средние расстояния. Также он может перевозить пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.

О том, что могло стать причиной крушения самолета, в эфире радиостудии Sputnik рассказал пилот гражданской авиации Олег Башмаков.