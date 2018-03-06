Пилот: упавший в Сирии АН-26 не долетел до базы всего 600 метров

По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". Комиссия Минобороны России изучит все возможные версии произошедшего, также проверку начала Главная военная прокуратура РФ.
Многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для транспортировки грузов на малые и средние расстояния. Также он может перевозить пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до шести тысяч метров.
О том, что могло стать причиной крушения самолета, в эфире радиостудии Sputnik рассказал пилот гражданской авиации Олег Башмаков.