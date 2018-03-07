Юрьев: идея гендерного равенства обеспечит доходом поколения поэтов

Российский политолог рассказывает о широких возможностях, которые открываются перед музыкантамии поэтами Германии в связи с намерением изменить текст гимна страны таким образом, чтобы он стал гендерно нейтральным.

С этим предложением ранее выступила уполномоченная по вопросам равноправия полов в Министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг. По сообщению РИА Новости, в приуроченном к Международному женскому дню отчете чиновница предложила поменять строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо "отечество" использовать "родина".

По мнению российского политолога Дмитрия Юрьева, это очень хорошая идея, которая может обеспечить работой и большой прибылью многие поколения поэтов и музыкантов.

"Сейчас они "мазерс" с "фазерс" сравняют, а ведь потом туда надо будет гендерквиров включить. Потом надо вместо "он" и "она" употребить "оно", потом еще появится какой-то четвертый, пятый пол. А потом все-таки дойдут до признания равноправия с лягушками и камнями. Так что, в общем, я думаю, что нет предела для развития этого своеобразного искусства, о котором Иоанн Богослов замечательно написал в своей популярной книжке "Апокалипсис"", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Германия не станет пионером в процессе обеспечения равенства полов в гимне. С 2012 году в Австрии стали петь "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". Также в январе 2018 года канадский сенат принял закон, делающий гимн гендерно нейтральным: "любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" заменили на "любовь к отечеству во всех нас".