Зубец: торговая война между США и ЕС неизбежна

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, многие политики и эксперты заговорили о возможной так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран.

Это встревожило страны Балтии. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразили беспокойство в связи с возможным началом торговой войны

В интервью Sputnik Латвия доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что торговой войны между ЕС и США не избежать. Причем, больше в ней заинтересованы американцы, нежели европейцы.

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"Дело в том, что президент Трамп подвергается достаточно жесткому политическому давлению. Чтобы противостоять этому давлению, ему нужно показать своему электорату экономические победы, рост благосостояния американцев. А для этого ему надо ограничить импорт той же самой стальной и алюминиевой продукции на территорию США из других государств для того, чтобы поднять свою промышленность. Поэтому его действия, направленные на ограничение импорта из стран ЕС, совершенно оправданы с политической точки зрения. И дальнейшее ужесточение торговой войны выглядит практически неизбежным", — считает собеседник.

По словам эксперта, в этой истории Европейский союз будет предпринимать ответные меры. Внутри самого ЕС возрастет конкуренция, от чего пострадают самые слабые члены единой Европы, уверен он.

"В связи с американским давлением, уровень жизни в экономически слабейших странах Европейского союза, безусловно, будет падать", — резюмировал экономист.