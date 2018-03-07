Эксперт: Молдова останется без российского газа только при одном условии

Аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит о том, пострадает ли Молдова в результате конфликта газовых предприятий России и Украины

Мрачные пророчества заполнили молдавские СМИ после того как стало известно, что российский "Газпром" разрывает отношения с украинским "Нафтагазом Украина". Останется ли Молдова без российского газа и когда именно это случится? По этому поводу уже высказались многие эксперты, в том числе, далекие от энергетики. Вместе с тем, серьезные аналитики утверждают, что газ, судя по всему, продолжит свой транзитный путь через территорию Украины

Вероятность того, что Молдова, как и страны ЕС, лишится российского газа невелика, но все же присутствует. О том, что может привести к такому развитию событий, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал российский эксперт, аналитик фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"По постановлению Арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтагазу" 2.6 миллиарда долларов. Если "Нафтагаз" решит пойти на обострение, они подают иск в украинский суд, который постановляет, что "Нафтагаз" может изъять имущество "Газпрома" на эту сумму. Единственным имуществом "Газпрома" на территории Украины является транзитный газ. "Нафтагаз" начинает арестовывать транзитный газ, отбирать его из трубы и "Газпром" останавливает весь поток транзита через Украину", — сказал Юшков.