Литовкин: боевые лазеры — это реальность

В России создано новое и перспективное оружие на новейших физических принципах — боевые лазерные комплексы. С 2017 года они уже начали поступать в российские войска. Президент России Владимир Путин заявил об этом, выступая с посланием Федеральному собранию, при этом он отметил, что Россия ушла на шаг вперед в этом вопросе по сравнению с другими государствами.

Боевые лазеры кажутся чем-то фантастическим, из будущего или модного фильма. Однако будущее, по всей видимости, уже наступило, сказал для радиостудии Sputnik Молдова российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Боевые лазерные комплексы используются в качестве целеуказания, в качестве вычислительных комплексов. Использование их как "лучей смерти" или "гиперболоида инженера Гарина" — я такого еще не видел. Но если нам показали машину с подобным устройством — значит она есть, поживем увидим", — сказал эксперт.

Боевые возможности лазеров всегда были ограничены их техническими характеристиками. Российская наука совершила некий рывок в этом отношении, утверждает собеседник.

"Одно дело — подсвечивать цели. Ориентировать ракеты или снаряды по этим целям. Другое дело — это "выстрел" лазером. Для этого нужно накопить большой объем энергии и кроме того — лазеры не пробивают облака, дымовые завесы и не могут работать во время дождя. Я пока это устройство не "щупал", надеюсь все впереди", — заявил Литовкин.