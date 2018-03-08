Добрякова: на пике моды - мешковатость, антиженственность и нелепость

По словам собеседницы радио Sputnik, нынешний модный сезон ничем не побалует любительниц утонченности и женственности в одежде.

© REUTERS/ Tony Gentile Нечеловеческая мода: в Милане модели вышли на подиум с головами в руках

"Если вы видите что-то из рук вон кричащее, вызывающее и нелепое — это тренд. Антиженственное, какое-то мешковатое, а-ля Balenciaga, большие пуховики, большие кроссовки, все спортивное, унифицированное, гипертрофированное — это сейчас тренд", — отметила дизайнер одежды.

По мнению эксперта, давно уже сложно быть модным, не покупая вещи за огромные деньги.

"Существует много масс-маркет-брендов, которые тут же копируют еще не вышедшие тренды. У них каким-то образом работают шпионы, их локаторы настроены на все тренды. Поэтому в коллекциях известных многим брендов можно увидеть все тренды наступающих сезонов", — добавила Добрякова.