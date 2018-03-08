Мнение: женщинам трудно преуспеть в политике из-за гендерных стереотипов

На протяжении долгого периода времени единственным назначением прекрасной половины человечества считалось продолжение рода. Женщина выступала исключительно хранительницей домашнего очага.

Однако время идет, и теперь нередки случаи, когда женщины занимают руководящие должности, преуспевают в бизнесе или политике.

Тем не менее, гендерные стереотипы до сих пор имеют место в современном обществе.

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Эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель НПО Gender-Centru Валентина Бодруг-Лунгу рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, с какими проблемами сталкиваются женщины в Молдове.

"В нашем обществе до сих пор присутствуют гендерные стереотипы, которые необходимо ломать и продвигать позитивный образ женщины. У нас есть очень много смелых женщин, инициативных, женщин — руководителей, которые почему-то остаются в тени. Чем больше их будут занимать высокие позиции, тем быстрее люди начнут адекватно это воспринимать", — заявила Валентина Бодруг-Лунгу.

По словам собеседницы, труднее всего женщине преуспеть в политике или бизнесе, так как представителями этих областей до сих пор представляют только мужчин.

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"В принципе, женщины могут себя реализовать в этих сферах. Но, до сих пор стереотипы сдерживают вовлечение и приход женщин во власть. Все привыкли связывать эти области только с образом мужчины, а женщин представляют, как лиц, не способных оценивать ситуацию, что, конечно же, неправильно. Я думаю, если женщина способна распределить бюджет так, чтобы прожить месяц на три тысячи леев, при этом еще и управлять хозяйством, то она точно справится с должностью руководителя", — заключила эксперт.