Розенфельд: изгнание демонов стало трендом нашего времени

Известный российский религиовед Вадим Розенфельд комментирует в эфире радио Sputnik намерение Ватикана проводить специальные занятия, на которых будет оказываться помощь экзорцистам.

Об открытии первых спецкурсов сообщило издание Vatican News. Занятия будут проходить в Папском университете Regina Apostolorum и длиться не менее шести дней.

В течение этого времени эксперты по сатанизму и экзорцизму выступят перед слушателями с лекциями о процессе изгнания демонов и предоставят полную информацию и дополнительные знания в новой области >>>

По мнению директора общественного центра "ПроСвет", религиоведа Вадима Розенфельда, интерес к экзорцизму, оккультизму, магии присущ нашему времени, но не присущ церкви.

"Экзорцизм традиционно не свойственен церкви, это повальное увлечение, которое пошло в последнее время. И, к сожалению, экзорцисты, которые занимаются так называемой очисткой, не проводят грань между больными и здоровыми людьми. К сожалению, пошла именно оккультная практика исцеления от всех болезней. То есть причиной болезни называется так называемое присутствие демонов в человеке", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.