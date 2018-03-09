Унгуряну: есть способ платить за отопление меньше

Эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сэкономить на теплоэнергии.

Оплата коммунальных услуг до сих пор остается одной из самых острых проблем граждан республики. Заоблачные счета за отопление вызывают возмущение жителей Молдовы, не все из которых в состоянии оплатить такие суммы.

Эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о способах сокращения потребления теплоэнергии.

"На данный момент изоляция зданий, замена окон, крыш, приводит к очень хорошим эффектам. Если сравнивать старые дома советского типа с новыми, то потребление тепла в последних меньше, как минимум на 25-30%. А если изоляция хорошая, то доходит и до 50%", — отметил эксперт.

По словам собеседника, единственный недостаток системы состоит в том, что для получения нужного эффекта необходимо утеплить весь дом, а не только собственную квартиру.

"В этом случае возникает проблема. Если говорить о многоэтажном доме — кто-то изолировал свою квартиру, а кто-то нет. А в итоге, расчет потребления происходит от общего счетчика, то есть вся потребленная домом энергия делится на количество квадратных метров. То есть, не смотря на то, что кто-то изолировал квартиру, в итоге он все равно вынужден платить больше, чем потребил", — заключил Сергей Унгуряну.

Эксперт подчеркнул, что для эффективности такого метода вопросом об утеплении зданий должны заняться не только жильцы, но и местная примэрия, и поставщик теплоэнергии.