Политолог: евроинтеграция Молдовы подает последние "признаки жизни"

Политолог, доктор философии Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос: есть ли перспективы евроинтеграции у страны, либо они видятся более, чем туманными.

Говоря о процессе евроинтеграции Молдовы и доверии населения к этому официальному внешнеполитическому курсу страны, многие социологи рекомендуют взглянуть на данные многочисленных опросов последних десяти лет.

Так, если еще десятилетие назад в правильность выбранного правительством курса верили порядка 75% граждан Молдовы, то к 2018 году тех, кто видит перспективы в однозначном и бесповоротном выстраивании отношений с Брюсселем, заметно поубавилось, в среднем, до 38%.

Между тем, среди официальных лиц Молдовы оптимизма не уменьшается, и есть уверенность в том, что запущенные правительством страны реформы заставят граждан осознать правильность выбранного для республики курса, пересмотреть преобладающую точку зрения.

Менее оптимистичны и, можно сказать, сдержаны в заявлениях чиновники из Евросоюза, которые ограничиваются лишь тем, что ЕС поддержит движение Молдовы по пути реформ, однако о возобновлении макрофинансовой помощи правительству страны говорить пока преждевременно.

Корреспондент радиостудии Sputnik решил выяснить: насколько жив "пациент" под названием "евроинтеграция Молдовы"?

Об этом в эфире рассказал политолог, доктор философии Борис Шаповалов.