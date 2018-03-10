Мидриган: наших гастарбайтеров за рубежом обманывают свои же

Юрист Павел Мидриган в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, почему трудовых мигрантов из Молдовы на заработках в странах ЕС "обводят вокруг пальца" их же сограждане.

"Frate-i frate, da brînza pe bani" — эта старая молдавская пословица, как никогда, хорошо характеризует ситуацию с обманом десятков трудовых мигрантов из нашей республики, отправляющихся без разрешения на работу в поисках случайных заработков в Германию, Польшу, Чехию, Италию.

Взяв с собой только молдавский биометрический паспорт и скудные средства "на первое время", десятки граждан нашей страны практически ежедневно садятся в маршрутки, курсирующие в эти страны Евросоюза, надеясь найти там на три месяца какой-либо случайный заработок, чтобы хоть как-то поправить бедственное положение своей семьи.

Многие из них знают, что их могут "обвести вокруг пальца", не выплатить ни одного евро за проделанную, как правило, очень трудную, строительную работу. Однако едут на "авось", в надежде, что их не обмишулят, что им повезет.

Естественно, находясь в странах ЕС лишь как туристы, работают они там "на птичьих правах" и, как правило, в этой ситуации предпочитают доверять посредникам, "прорабам" также из Молдовы, думая, что уж эти-то не обманут.

Однако происходит все совершенно наоборот: свои своих же быстрее, что называется, лишают заработанных ими денег.

О том, как защитить себя молдавским трудовым мигрантам, попавшимся на крючок к таким мошенникам, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал юрист, адвокат Павел Мидриган.