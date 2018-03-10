Гырбу: граждане Молдовы будут жить чуть лучше лишь через 25 лет

В кабинете министров Молдовы не раз отмечали, что в республике по итогам 2017 года удалось достичь отметки по росту экономики в 4% по сравнению с ВВП. Чиновники, говоря об этом, по сей день не упускают случай назвать такой показатель успехом, пусть незначительным, но тем не менее.
Между тем, граждане республики, в большинстве своем, согласно соцопросам, заявляют, что страна движется в неправильном направлении, а значительный сегмент общества и вовсе никак не удовлетворяет имеющееся материальное положение.
Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил выяснить: когда жители страны смогут почувствовать на уровне своего благосостояния результаты экономического роста, о котором неоднократно отрапортовал кабмин?
Об этом рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.