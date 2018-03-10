Ковалева: молдавские мужчины все чаще избивают жен, выплескивая агрессию

Доктор психологии Елена Ковалева в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, почему молдавские мужчины все чаще начали распускать руки.

Многие женщины из Молдовы говорят о том, что мужчины сегодня "измельчали", перестали следить за собой, погрязли во вредных привычках, а, иногда, и в тяжелых стадиях алкоголизма, стали не надеждой и опорой прекрасного пола, а обузой, с которой чуть ли не нянчиться надо.

Между тем, случаи бытового насилия на почве алкоголя в молдавских селах — явление обыденное. В некоторых случаях, жители провинции в пьяном угаре избивают своих благоверных чуть ли не до полусмерти. Плотно вошли такие вопиющие социальные инциденты и в жизнь городских семей, где неустроенность мужчин, их неспособность содержать семью приводит к бутылке, а затем и к побоям женщин и детей.

О том, почему в молдавских селах все чаще происходят такие случаи бытового насилия, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор психологии Елена Ковалева.