Астролог: самый опасный кризис у человека наступает в 29 лет

Выражение "кризис среднего возраста", наверняка, знакомо каждому. Часто люди оправдывают им свое поведение или неудачи в работе и личной жизни. Однако кризисов в жизни человека бывает несколько. И самый опасный из них наступает в 29 лет, считает астролог Лучия Палий.

"У каждого человека есть определенные кризисные периоды в жизни. Первый, и самый значительный наступает в возрасте 29 лет. Обычно, в этот период человек хочет уже понять, чего он достоин, подводит итог всей своей деятельности. Это уже период окончательного взросления, когда он не может оправдывать свои поступки молодостью", — заявила астролог.

По словам собеседницы, для многих этот период оказывается слишком тяжелым, что приводит к тому, что человек "ломается".

"Очень многие просто не выдерживают этот период. Тем более, что после него начинается кризис среднего возраста с 39 до 41 года. Как правило, в это время человек или теряет работу, или близких людей. Начинаются проблемы со здоровьем и разочарование во всем", — отметила Лучия Палий.