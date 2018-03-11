Шмаль: мы помним, как в 2009 году Балканы замерзли без российского газа

Сразу же после решения Стокгольмского арбитража, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". Для нашей страны эта новость прозвучала тревожно, несмотря на то, что компания "Молдовагаз", в свою очередь, сообщила, что не получала информации о возможном прекращении подачи природного газа в Республику Молдова или о каких-либо изменениях в существующем договоре.

Не исчезнет ли в трубах молдавских потребителей российский газ? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Многое будет зависеть от позиции, которую займет Украина. Потому что в 2009 году была ситуация, когда Украина не пропускала транзитный газ, в том числе и в Европу. Тогда Балканы замерзли, школы не работали, только из-за запрета на транзит", — сказал Шмаль.

Вместе с тем, эксперт уверен — Молдова без российского газа не останется.

"Что касается Европейского Союза, то как заявили газпромовские лидеры, поставка в Евросоюз будет обеспечена в соответствии с теми контрактами и обязательствами, которые есть. Что касается Молдовы — труба та же, если по ней газ идет в Европу, то и до вас дойдет", — успокоил собеседник.