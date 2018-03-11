Эксперт: Трамп идет к торговой войне

Предстоящее введение руководством США повышенных заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно — это реакция на растущий торговый дефицит страны и невысокую популярность президента Трампа, такого мнения придерживается эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. По его словам, обоснование для введения данных пошлин является искусственным и фальшивым.

"Очень важно, что Трамп обосновал необходимость введения повышенных пошлин законом от 1962 года. 232 статьей, которая гласит, что президент США может даже без одобрения Конгресса ввести повышенные пошлины на любой товар по соображениям национальной безопасности", — сказал эксперт.

При этом речь идет, по сути, о нарушении правил ВТО.

"Правила ВТО допускают ограничения на импорт определенных товаров по соображениям нацбезопасности. Но фактически они до сих пор использовались только в одном случае: если страна уже ведет военные действия, либо она на грани военных действий", — резюмировал Холодков.

Стоит отметить, что отдельные члены ВТО уже выразили протест против таких действий США, а многие страны, в том числе и Европы, опасаются, что теперь китайская сталь хлынет к ним, отметил эксперт.