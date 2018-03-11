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Роман Лобов
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Лобов: две Кореи могут стать ближе

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Эксперт РИСИ говорит о возможности интеграции двух разделенных стран

На прошедшей неделе Ким Чен Ын впервые встретился с высокопоставленной делегации Республики Корея. Состоявшийся визит делегации южного соседа широко освещался в северокорейских СМИ. Отмечалось, что в ходе встречи Ким Чен Ын призвал к дальнейшему расширению межкорейских отношений и поддержал идею проведения двухстороннего саммита лидеров двух стран.

"В первую очередь это связано с тем, что в Пхеньяне считают важным необходимость межкорейского урегулирования. Лидер КНДР решил воспользоваться возможностью, которую даёт присутствие во власти максимально лояльного за последние 10 лет правительства в Республике Корея", — заявил эксперт РИСИ Роман Лобов.

Однако, эксперт утверждает, что многое в сближении двух государств зависит от позиции США.

"Позиция США в целом пока остается неизменной. Вашингтон выступает за продолжение политики давления на Пхеньян, пока тот не пойдет на значимые шаги по отказу от ядерного оружия. Следует учитывать, что после окончания Паралимпийских игр в Пхенчхане запланированы новые американо-южно-корейские военные учения. И по реакции на это КНДР станет понятно, продолжится ли межкорейский диалог или ситуация вернется на круги своя", — сказал аналитик.




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