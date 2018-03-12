Эксперт: ЕС продолжит оказывать помощь Молдове, несмотря на критику

Действия и решения молдавских властей все чаще стали подвергаться критике со стороны европейских партнеров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Жук: почему у Молдовы мало шансов стать членом ЕС

Об этом говорит доклад Совета ЕС по иностранным делам, критикующий изменения электоральной системы, "избирательную" юстицию, а также закон о российской пропаганде.

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Последний подвергся критике и со стороны европейского посла в Молдове Петера Михалко, который назвал данный закон не соответствующим европейским нормам.

Политолог Сергей Манастырлы заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что это не единственные моменты, вызывающие критику европейских партнеров.

"Европейцев, в частности, беспокоит, что проекты, на которые они выделяют финансирование, не реализуются в полной мере. Примером тому является реформа юстиции, начатая еще в 2009 году, которая так и не реализовалась", — подчеркнул политолог.

Собеседник выразил мнение, что несмотря на критику и недовольства, европейские партнеры не перестанут оказывать помощь республике.

"Я думаю, что существует целый ряд причин, по которым европейские партнеры ограничатся только публичным порицанием властей Молдовы, но при этом продолжат оказывать стране поддержку", — заключил Сергей Манастырлы.