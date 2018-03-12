Холодков: Россия не должна больше восприниматься как поставщик ресурсов

На недавно состоявшейся в ФРГ конференции о роли РФ в глобальном производстве министр экономики и энергетики Германии Бригитта Циприс призвала Россию шире открыться иностранному капиталу и убрать то, что мешает более широкому вхождению этого капитала в экономику РФ. В первую очередь имеются в виду требования по локализации производства, а также по импортозамещению.

Эксперт РИСИ Вячеслав Холодков утверждает, что в России выступление Циприс связали с введенными по требованию Минпромнауки в 2015 году специнвестконтрактами (СпИК). Такие контракты, по мнению министерства, должны были заменить так называемую "отверточную сборку". Специнвестконтракты же подразумевают обязательства инвестора увеличить вложения в предприятие, долю локализации и фиксацию обязательств по производству и экспорту.

"В Западной Европе, в частности в ФРГ, видят роль России в мировой производственной цепочке как поставщика сырья и потребителя готовой продукции, особенно высокотехнологичной, произведенной в той же самой Германии или других западных странах. Все, что идёт вразрез с этой концепцией, представители правительства ФРГ принимают осторожно и с оговорками", — сказал Холодков.