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Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
© Sputnik/

Ветеран ФСБ: России отравление Скрипаля не выгодно по многим причинам

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Директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев прокомментировал ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Экс-полковник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, говорится в заявлении представителя окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие от нервно-паралитического вещества, сообщает РИА Новости.

7 марта Скотланд-Ярд сообщил, что имела место "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Обвинения России или ее властей в данном преступлении бессмысленно и больше всего похоже на провокацию, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ветеран ФСБ, Директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев.

"Если задаться классическим вопросом: "кому это выгодно", то понятно, что России это совершенно невыгодно по многим причинам. Зачем это делать России накануне выборов. Накануне Чемпионата мира по футболу? Судя по всему, это выгодно английской стороне", — заявил Кривошеев.




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