Разлогов: уход Табакова это огромная потеря для российской культуры

В Москве, на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Олег Табаков.

О госпитализации знаменитого актера в Первую городскую больницу стало известно в конце ноября 2017 года. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.

О том, кем был Табаков для российской культуры в эфире радио Sputnik говорит президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

"Олег Павлович — человек-легенда, он внес вклад не только в российское кино, российский театр, но и во всю нашу жизнь. Он великим актером, человеком, который был тесно связан со всем, что происходило в театре, создателем театральных коллективов, создателем "Табакерки", с которой во многом связаны надежды на будущее нашего театра. Его потеря — очень серьезная для нашей культуры. Тем более в нынешнем состоянии, когда количество людей, которые обладают действительно большим авторитетом, которых вынуждены слушать люди, которые руководят культурой, становится все меньше. Зрителям он запомнится ярким и жизнерадостным", — сказал Разлогов.