Гусев: в каждом инциденте западные власти ищут российский след

В конце прошлой недели официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о возможном бойкоте Чемпионате мира-2018.

Джонсон тогда заявил, что Великобритания может пересмотреть уровень своего представительства на турнире в том случае, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится "российский след".

Мария Захарова, комментируя слова Джонсона, назвала "дикостью" подобное выступление дипломата.

В свою очередь Директор Института стратегического планирования, Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация попахивает абсурдом.

"В каждом инциденте британские и американские власти ищут какой-то российский след. Расследование еще не завершено, и понятно, что это давление на следственные органы, возможно, и на судебную, на правовую систему, чтобы "доказать" причастность России. Когда чиновник столь высокого ранга как министр иностранных дел Великобритании заявляет, что в этом инциденте, возможно, есть российский след, уже понятно, что есть определенный вектор расследования. Так можно увязать все, что угодно. Что бы ни случилось, везде можно "усмотреть" российский след, а за этим — усиление санкций, и можно отказаться от любого спортивного мероприятия", — сказал эксперт.