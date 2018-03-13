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Владимир Козин
© Photo: РИСИ ТВ

Козин: Московская конференция по безопасности – действительно лучшая

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Военный и политический эксперт комментирует заявления НАТО о Московской конференции по безопасности.

Военный блок НАТО не считает Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, конструктивной платформой для диалога, сообщает РИА Новости.

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© AFP 2018/ BULENT KILIC
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Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин отметил, что на Московскую конференцию по международной безопасности приедут по меньшей мере 34 министра обороны, при этом в Армейских международных играх будут участвовать 35 стран.

О формате Московской конференции по безопасности в эфире радио Sputnik говорит профессор академии военных наук РФ, ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

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"В десятки раз Московская конференция по безопасности лучше, чем любая из прошедших в те же годы мюнхенских конференций по безопасности. На Мюнхенской конференции по безопасности практически отсутствуют военные представители, как в лагере выступающих, так и среди высокопоставленных гостей. Пусть приезжают, послушают. Кстати, раньше представители НАТО чаще появлялись на московских конференциях", — сказал эксперт.

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Теги:
безопасность, НАТО, Владимир Козин, Политика



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